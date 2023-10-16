هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

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قال حساب المواطن، إن المكافأة التي يحصل عليها الطالب لا تؤثر على استحقاقه الدعم.

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت المكافأة تُسقط حق الطالب من حساب المواطن إذا كان مع والده؟، أوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه لا يؤثر ذلك. اضافة اعلان

لكنه بيّن: "وتعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها باختيار الحالة الوظيفية "طالب" نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".

لايؤثر ذلك، وتعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها بإختيار الحالة الوظيفية "طالب" نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW October 15, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

