هل تتسبب "وثيقة العمل الحر"في وقف دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين، الذي استفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن.





تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم عند استخراج وثيقة العمل الحر هل يجب عليه الإفصاح عن الدخل الإضافي.. وهل ذلك يؤثر على الأهلية".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه".وأوضح أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".تأثير حصول الابن على دعم المواطن:كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار، بشأن استمرار دعم المواطن حال حصول أحد الأبناء المستحقين للدعم على وظيفة.وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " لو سمحتوا في حال أحد الأبناء توظف هل يتم إلغاء الاستحقاق وعدم صرف المستحقات للعائل؟ وفي حال ذلك كيف يتم تجنب صرف المنع ؟وجاء الرد : " سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم".وأضاف في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ) إلى "موظف حكومي/خاص" (حسب المصدر)، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة ( الإفصاح عن الدخل .كما يتم اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) والضغط على "حفظ".