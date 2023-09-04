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هل تتسبب "وثيقة العمل الحر"في وقف دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل  حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين، الذي استفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن.

تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم عند استخراج وثيقة العمل الحر هل يجب عليه الإفصاح عن الدخل الإضافي.. وهل ذلك يؤثر على الأهلية".

وجاء الرد :"  وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه".

وأوضح أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

 تأثير حصول الابن على دعم المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار،  بشأن استمرار دعم المواطن حال حصول أحد الأبناء المستحقين للدعم على وظيفة.


وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "  لو سمحتوا  في حال أحد الأبناء توظف هل يتم إلغاء الاستحقاق وعدم صرف المستحقات للعائل؟ وفي حال ذلك كيف يتم تجنب صرف المنع ؟

وجاء الرد : " سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم".

وأضاف في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ) إلى "موظف حكومي/خاص" (حسب المصدر)، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة ( الإفصاح عن الدخل .

كما يتم اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) والضغط على "حفظ".

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