هل تؤثر كفالة رب الأسرة لأكثر من عامل على استحقاق حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لاتؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
استحقاق حساب المواطن وردًا على استفسار حول مدى تأثر استحقاق حساب المواطن بكفالة رب الأسرة لأكثر من عامل؟، أضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن".
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وتابع: "وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم".
ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لايتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.
اهلا بك ، وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 26, 2023
حساب المواطن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي أكتوبر الماضي، جرى الإعلان عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم والتي تتضمن:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.