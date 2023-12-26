هل تؤثر كفالة رب الأسرة لأكثر من عامل على استحقاق حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لاتؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.





استحقاق حساب المواطن اضافة اعلان



اهلا بك ، وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 26, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

