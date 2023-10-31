هل الفصل من العمل يؤثر عند التقديم على وظيفة ثانية؟.. رد من التأمينات

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موقف من يتم فصله من العمل وما إذا كان يؤثر عليه عند التقديم لوظيفة ثانية. اضافة اعلان

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "في نظام التأمينات الاجتماعية لا تأثير".



وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته , في نظام التأمينات الاجتماعية لا تأثير , نسعد بخدمتك . — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 30, 2023

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.