هل العاملة المنزلية تؤثر على أهلية حساب المواطن؟

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا حول ما إذا كانت العمالة المنزلية تؤثر على استحقاق الدعم من عدمه.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن". اضافة اعلان



وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 27, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



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