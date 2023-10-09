هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي

اضافة اعلان

قرار زيادة الحد الأدنى لاحتساب الضمان



وتضمن التوجيه الكريم التالي:



تخفيف الأعباء عن المواطنين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين.وتفاعلت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، مع تساؤل مفاده: "هل تُصرف هذه الزيادة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي؟".وأجابت وزارة الموارد البشرية بقولها: "نعم ستكون الزيادة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي".وفي وقت سابق، أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، أهم أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي.وتشمل أهداف زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي ما يلي:1- ضمان حد أدنى يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة2- تغطية ارتفاع السلع الأساسية3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا,وكان خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد قد وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (3) أشهر.وجاء في نص القرار أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.أولًا: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً.ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.