هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

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كشف برنامج سكني عن المشاريع المشمولة ببرنامج القسط الميسر، والذي يعمل على تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر. اضافة اعلان

ويهدف منتج القسط الميسر إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.



تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: مرحباً،تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/JNnhfHkJfc October 22, 2023





كيفية الاستفادة من القسط الميسر؟



لمن يقدم هذا الدعم؟



ما هي مميزاته؟



كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة



المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر

