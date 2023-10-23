هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

كشف برنامج سكني عن المشاريع المشمولة ببرنامج القسط الميسر، والذي يعمل على تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.
ويهدف منتج القسط الميسر إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.
مرحباً،— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 22, 2023
تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/JNnhfHkJfc
كيفية الاستفادة من القسط الميسر؟وقال البرنامج في رده على استفسار حول ما إذا كان القسط الميسر يشمل الرياض: "تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة".
وأضاف: "وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".
لمن يقدم هذا الدعم؟لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7000 ريال سعودي
ما هي مميزاته؟-الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط.
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريالاً .
-الاستفادة من برنامج الضمانات.
كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.
المستندات المطلوبة- تعريف بالراتب.
-كشف للحساب البنكي لآخر ثلاثة أشهر.
المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى.
المنطقة: الشرقية.
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.
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- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقارية
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعالي
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفان
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبة
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوك
المنطقة: تبوك
مركز البيع: مركز مبيعات المطور
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- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلز
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدة
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيو
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة