هل الرصيد السابق يتيح الحصول على المعاش؟ التأمينات تجيب

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن صرف معاش في حال كانت مدد اشتراكك في نظام التأمينات أقل من 12 شهر.





صرف المعاش



موعد صرف المعاش



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جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه : السلام عليكم أنا لدي رصيد سابق في التأمينات الاجتماعيه ومدة الاشتراك ٤ سنوات وأنا الآن في وظيفة رسمية.. السؤال هل يحق لي أن صرف المستحقات؟".وأجابت التأمينات بقولها: "في حال توظفت في وظيفة تابعة لأنظمة التقاعد، يمكنك الصرف في حال كانت مدد اشتراكك في نظام التأمينات أقل من 12 شهر، أما في حال كانت مدد اشتراكك في نظام التأمينات 12 شهر فأكثر يمكنك ضم الخدمة أو صرفها عند بلوغك سن الستين".في سياق متصل، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء نظام التأمينات.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي".وتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.