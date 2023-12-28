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هل الديون المستحقة على الزوج تؤثر على الدخل الشهري للزوجة في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل مواطنة،  تستفسر فيه عن مدى تأثير المستحقات البنكية الخاصة بزوجها على دخلها الشهري في حساب المواطن.
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تأثير ديون الزوج على استحقاق الزوجة في حساب المواطن:


وكان حساب خدمة المواطنين قد تلقى سؤالا يقول : " لو زوجي عليه توقيف خدمات وديون ما يأثر أنا أقدم عليه؟ يعني الزوجة حالتها حالة".

وجاء الرد : " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص به لدينا "نشط" وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم".

وأوضح أنه في حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ,, وبإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة "الزوج".

حصول المطلقة على دعم المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة،  تتساءل فيه عن كيفية حصولها على الدعم الشهري بعد طلاقها.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطنة تقول فيه : "  لو سمحت كيف الغي حساب المواطن طلقني زوجي والى الحين يستلم".

وجاء الرد بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى" مطلقة "بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".

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