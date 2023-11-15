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هل الحد المانع ثابت أم يختلف من أسرة لأخرى؟ توضيح مهم من حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يختلف ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها .
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد بشأن مدى حقيقة ثبات الحد المانع.

اختلاف الحد المانع



وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "حياك الله، يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://Portal.ca.gov.sa⁩ ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه.

مدى إمكانية حذف تابع


جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم لدي تابع توظف حديثا هل بالإمكان حذفه من التابعين ؟ وهل ممكن إرجاعه معي كتابع لو تم فصله من عمله ؟ لأنه عمل مؤقت وليس دائم؟".


وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: "وعليكم السلام، يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية تحدث اسم المستفيد في برنامج الدعم.
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن".

 

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
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