هل الحاسبة التقديرية تظهر استحقاق حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي؟

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قال حساب المواطن، إن الحاسبة التقديرية تظهر كامل الاستحقاق للمستفيد شاملاً الدعم الإضافي.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاَ مبلغ الدعم الإضافي". اضافة اعلان



في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاَ مبلغ الدعم الإضافي ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 31, 2023

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



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