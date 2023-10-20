الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن شرط الأهلية في برنامج الدعم للمتواجدين خارج المملكة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة".اضافة اعلان
وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".


تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.
 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

التعديلات الجديدة 


تتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم. 

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