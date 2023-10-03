الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل إصدار الهوية بدل تالف يستوجب الغرامة.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف للمره الثانية.

غرامة إصدار هوية بدل تالفاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد استفسر بشأن صحة وجود غرامة حال إصدار هوية بطل تالف.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني

طريقة تنفيذ الخدمة:


- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي
- اختيار: الأحوال المدنية
- اختيار : خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار: طلب هوية بدل فاقد.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن تغيير أسماء الأبناء دون موافقة الأب أو الأم ووجود إقرار بذلك.

تغيير أسماء الأبناء


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب "العناية بالعملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير أسماء الأبناء.
وأجابت  الأحوال المدنية، بقولها: "لا، يجب أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب و الأم، نسعد بخدمتك".

كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير صورة الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.


اقرأ أيضا

البريد السعودي
9:52 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"سُبل" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني

الداخلية
9:08 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

بويا العربية للتأمين الصحي
8:00 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

الجوازات
7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

اقرأ أيضا

براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

34 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

ما هي الميزة النسبية لمنطقة الحدود الشمالية.. برنامج ريف يجيب؟

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الاحوال المدنية 9:29 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار هوية بدل فاقد

الاحوال المدنية 7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

الاحوال المدنية 9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

الاحوال المدنية 5:23 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية: تغيير صورة الهوية الوطنية في حالتين فقط

اقرأ أيضا

9879و7899
1:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

حساب المواطن
10:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

التقني لخدمات البترول
10:29 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

للثانوية فأعلى.. فتح باب التوظيف في المعهد التقني لخدمات البترول

سكني
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حادث سيارة
11:27 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

وفاة معلمة و إصابة 6 أخريات في حادث مروع بطريق المثلث - ينبع

المخدرات
11:12 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"أخفو سمومهم في وكر لا يخطر على بال".. بيان من شرطة الرياض

الداخلية
9:08 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

الذكاء الاصطناعي والصغار
8:55 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الاحتيال في زمن الذكاء الاصطناعي .. طرق ماكرة للخداع واستنزاف الأموال ونصائح للوقاية

أهم 10
8:55 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟