هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة

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كشف حساب المواطن عن حالات خمس يتم فيها منح الدعم للزوجة بصورة مستقلة عن الزوج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لامرأة متزوجة وتعمل موظفة، وتسأل عما إذا كانت تستحق دعم حساب المواطن بشكل فردي أم ينزل لها وللزوج معًا؟ اضافة اعلان

وحدد البرنامج في رده عبر حسابه في منصة "إكس"، حالات خمس يتم فيها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس، وهي:

- المهجورة.

- متزوجة من غير سعودي.

- عائلة سجين.

- عائلة فاقد الأهلية.

-زوجها غائب.

واشترط إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الاهلية، زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 11, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

