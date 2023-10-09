هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

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لم يُحسم الجدل بعد حول إلغاء شروط مرور عامين للمطلقة لاستحقاق الدعم السكني، حتى بعد مضي أسابيع من إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الصدد. اضافة اعلان

إذ لازال السؤال يتجدد من وقت لآخر بشأن موعد فتح باب التسجيل للمطلقات للانتفاع من برامج الدعم السكني، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن إلغاء شرط مرور العامين.





بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: وعليكم السلام،بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://t.co/LSdFJS7BZb October 8, 2023

إلغاء شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة



شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



وكانت الوزارة قد أعلنت عن إلغاء شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة التـي تعـول أولادها، أو الأم إذا كانـت مطلقـة مضـى علـى طلاقهـا سـنتان أو (أكثر) وكانـت تعـول أولادها، أو الأم متـى كان زوجهـا متوفى.لكن ردود برنامج سكني على التساؤلات تؤكد حتى الآن استمرار شرط مرور عامين.وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa".يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.