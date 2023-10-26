هذا الشخص محروم من حساب المواطن.. تعرف على السبب

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قال حساب المواطن، إن السجين لا يستحق دعم البرنامج لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.

وأضاف البرنامج في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا". اضافة اعلان

وتابع: "وبإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولا يتم إضافة الزوج".

واستدرك: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".



حياك الله ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ، و بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولايتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 25, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

