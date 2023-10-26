هذا الشخص محروم من حساب المواطن.. تعرف على السبب

قال حساب المواطن، إن السجين لا يستحق دعم البرنامج لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.
وأضاف البرنامج في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا".
وتابع: "وبإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولا يتم إضافة الزوج".
واستدرك: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".
حياك الله ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ، و بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولايتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 25, 2023
حساب المواطن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.