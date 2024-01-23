الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح مهمة من "أبشر" لتجنب عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

ابشر
منصة "أبشر"
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حذرت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين.اضافة اعلان

نصائح أبشر للحماية من رسائل النصب والاحتيال

وأوضحت مدى خطورة مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص، وضرورة المحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتك وتجنبًا لتعرضك للمساءلة القانونية.
جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية المستمرة من منصة "أبشر" على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).

عدم زيارة وتسجيل الدخول على المواقع غير الآمنة

ونصحت الوزارة المستفيدين بعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي فقط، أو عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية.

تغيير الرقم السري ورقم الجوال عبر منصة "أبشر"

ودعت إلى تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي كلما أمكن ذلك، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار "إعادة إنشاء كلمة المرور".
وأضافت، تستطيع أيضًا تغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية، واختيار "تغيير رقم الجوال".

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