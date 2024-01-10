نزول حساب المواطن.. وسائل التواصل مع البرنامج والرقم المجاني

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بدأ في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين، على أن تتواصل عملية الإيداع طوال اليوم.
تمديد العمل ببرنامج حساب المواطنيأتي ذلك بعد أيام من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وسائل التواصل مع حساب المواطن وأتاح حساب المواطن، العديد من القنوات والوسائل للتواصل بين المستفيدين وبرنامج الدعم.
يأتي على رأس هذه الوسائل الرقم المجاني للبرنامج 19912، والذي يمكن من خلاله تلقي الشكاوى والاستفسارات من قبل المستفيدين.
علاوة على ذلك، يمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة "إكس".
ويمكن التواصل مع الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن من خلال خدمة "صوتك مسموع" على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنوفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.