الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نزول حساب المواطن.. وسائل التواصل مع البرنامج والرقم المجاني

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بدأ في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين، على أن تتواصل عملية الإيداع طوال اليوم.اضافة اعلان

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن

يأتي ذلك بعد أيام من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.


وسائل التواصل مع حساب المواطن 

وأتاح حساب المواطن، العديد من القنوات والوسائل للتواصل بين المستفيدين وبرنامج الدعم.
يأتي على رأس هذه الوسائل الرقم المجاني للبرنامج 19912، والذي يمكن من خلاله تلقي الشكاوى والاستفسارات من قبل المستفيدين.
علاوة على ذلك، يمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة "إكس".
ويمكن التواصل مع الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن من خلال خدمة "صوتك مسموع" على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

وفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

رابط التقديم.. المركز الوطني للتنمية الصناعية يطرح وظائف وفرص تدريب على رأس العمل

عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "حساب المواطن" بخصوص تحديث بيانات المستفيدين

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 8:19 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

حساب المواطن 3:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 3:44 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن

اقرأ أيضا

حساب المواطن
8:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

حساب المواطن
5:44 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟

الهوية الوطنية
4:52 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. الأحوال المدنية توضح سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء نزول دعم شهر يناير .. كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وكيف يتم احتسابه؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7878789خ7978
3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

الضمان الاجتماعي المطور
1:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:14 م الأربعاء، 10 يناير 2024

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

رواتب المواطنين
12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
12:36 م الأربعاء، 10 يناير 2024

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

حساب المواطن
5:44 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟