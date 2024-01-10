نزول حساب المواطن.. وسائل التواصل مع البرنامج والرقم المجاني

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بدأ في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين، على أن تتواصل عملية الإيداع طوال اليوم. اضافة اعلان





تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن



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