نرى بالعشرة والعشرين.. شاهد عيان يروي كيف أنقذ طفلا من كلاب مسعورة بتبوك؟

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روى شاهد عيان في تبوك واقعة صادمة عن خطورة الكلاب في حي البوادي بتبوك.



الكلاب الضالة في تبوك:



نجاة مواطن بتبوك من الكلاب الضالة:







شاهد عيان: افتككت طفلا بعمر العامين بصعوبة من الكلاب الضالة بدفعها بالعصا ولم تكن الحادثة الأولى.. كل يوم أرى عشرات الكلاب الضالة تهدد حياتنا pic.twitter.com/W9gmvElCgm #الإخبارية فيديو | "الكلاب في حي البوادي بتبوك مسعورة وليست في حالتها الطبيعية"شاهد عيان: افتككت طفلا بعمر العامين بصعوبة من الكلاب الضالة بدفعها بالعصا ولم تكن الحادثة الأولى.. كل يوم أرى عشرات الكلاب الضالة تهدد حياتنا #نشرة_النهار March 3, 2024

وبحسب ما نقلته عنه "الإخبارية" فقد أكد أنها مسعورة وليست في حالتها الطبيعية، وأنها حاولت افتراس طفل بعمر العامين، لكنه تمكن من إنقاذه.وأوضح في روايته: "دفعت الكلاب الضالة بصعوبة بالعصا ولم تكن الحادثة الأولى، وكل يوم أرى عشرات الكلاب الضالة تهدد حياتنا".وتابع قائلا: "نعاني أكثر شيء هنا من الكلاب، لأنها استوحشت، ولا ننام بسبب عدد الكلاب في الليل".أيضا ذكر شاهد العيان في حديثه قائلا: "نطلع ونلقى بالعشرة والعشرين كلب، وهذه الكلاب يحب إيجاد حل لها".وأمس روى المواطن عبد الله الأزيبي، تفاصيل نجاته من الموت بعد تعرضه لهجوم شرس من الكلاب الضالة في تبوك.وأكد خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " كنت أمارس رياضة المشي الساعة الثامنة صباحا، وأثناء توجهي إلى السيارة تعرضت للهجوم من الكلاب وحاولت أهرب ولكن دون جدوى لأن الكلاب أحاطت بي من كل ناحية".وواصل في حديثه: " الكلاب طيحوني على الأرض وما قدرت أقوم وفقدت الأمل وأنا أصيح حتى أحد ينجدني ما كان في أحد، حتى رأتني امرأة واتصلت على زوجها وشقيقها ليساعدوني".وأوضح أنه تم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة مباشرة، وأنه وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي ، حيث تم إنعاشه أكثر من مرة.