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نرى بالعشرة والعشرين.. شاهد عيان يروي كيف أنقذ طفلا من كلاب مسعورة بتبوك؟

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لقطة من الفيديو
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روى شاهد عيان في تبوك واقعة صادمة عن خطورة الكلاب في حي البوادي بتبوك.

الكلاب الضالة في تبوك:

وبحسب ما نقلته عنه "الإخبارية" فقد أكد  أنها مسعورة وليست في حالتها الطبيعية، وأنها حاولت افتراس طفل بعمر العامين، لكنه تمكن من إنقاذه.اضافة اعلان
وأوضح في روايته: "دفعت الكلاب الضالة بصعوبة بالعصا ولم تكن الحادثة الأولى، وكل يوم أرى عشرات الكلاب الضالة تهدد حياتنا".
وتابع قائلا: "نعاني أكثر شيء هنا من الكلاب، لأنها استوحشت، ولا ننام بسبب عدد الكلاب في الليل".
أيضا ذكر شاهد العيان في حديثه قائلا: "نطلع ونلقى بالعشرة والعشرين كلب، وهذه الكلاب يحب إيجاد حل لها".

نجاة مواطن بتبوك من الكلاب الضالة:

وأمس روى المواطن عبد الله الأزيبي، تفاصيل نجاته من الموت بعد تعرضه لهجوم شرس من الكلاب الضالة في تبوك.
وأكد خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " كنت أمارس رياضة المشي الساعة الثامنة صباحا، وأثناء توجهي إلى السيارة تعرضت للهجوم من الكلاب وحاولت أهرب ولكن دون جدوى لأن الكلاب أحاطت بي من كل ناحية".
وواصل في حديثه: " الكلاب طيحوني على الأرض وما قدرت أقوم وفقدت الأمل وأنا أصيح حتى أحد ينجدني ما كان في أحد، حتى رأتني امرأة واتصلت على زوجها وشقيقها ليساعدوني".
وأوضح أنه تم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة مباشرة، وأنه وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي ، حيث تم إنعاشه أكثر من مرة.

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