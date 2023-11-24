موعد التقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص توظيف للخريجين

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أعلنت وزارة المالية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، عن توفر فرص عمل وتدريب، واستمرا التقديم في برنامج "زمالة الكفاءات" وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للكفاءات للعمل لدى المنظمات الإقليمية والدولية. اضافة اعلان



فرص عمل للكفاءات الوطنية

وأوضحت أن البرنامج يوفر فرص عمل للكفاءات الوطنية في مقر مجموعة البنك الدولي في أي من المكاتب التابعة لها حول العالم – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الوزارة الرسمي؛ وموضح أدناه:



أهداف البرنامج:

1- الاستفادة من ورش عمل التطوير القيادي والمهني.

2- توظيف المواهب الشابة في المجالات ذات الأهمية.

3- تطوير معرفة المرشحين؛ للمساهمة في أعمال مجموعة البنك الدولي وكفاءاتهم للقيادة.

4- تعزيز سبل التواصل والحوار بما في ذلك الاستفادة من كبار موظفي مجموعة البنك الدولي.

5- الانضمام إلى فريق عالمي يعمل حاليًا على واحدة من أكبر محافظ التنمية في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية.

6- العمل على كتابة وتطوير أبحاث ودراسات مؤثرة تركز على تحقيق حلول مستدامة تبني مستقبلًا أفضل للجميع.



الخبرة المهنية:

سيعمل المرشحون كموظفين في مجموعة البنك الدولي، وسيتمكنون من المساهمة في تنفيذ برنامج عمل الإدارة التي يتبعون لها، مع بناء وتعزيز المعرفة والعلاقات الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي.

وسيتضمن ذلك القيام بزيارات ميدانية لمتابعة عمليات البنك، بالإضافة إلى وظائف مباشرة مع مجموعة واسعة من الجهات في الدول النامية.



التخصصات المستهدفة:

– المالية.

– المحاسبة.

– القانون.

– علم الجريمة.

– العدالة الجنائية.

– الإدارة العامة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– الأعمال التجارية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الاقتصاد.

– السياسة العامة.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– البحث الكمي.

– تحليل البيانات.

– الهندسة عام.

– الهندسة المدنية.

– الصحة والسلامة.

– التخطيط الحضري.

– الصحة العامة.

– العلوم الصحية.

– وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



رابط التقديم:

التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ (وزارة المالية):

المصدر ورابط التسجيل:

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* آخر موعد للتقديم هو 10 ديسمبر 2023م.



