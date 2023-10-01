موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن موظف بالقطاع الخاص، ومدى أحقيته في استحقاق دعم المواطن:





استحقاق موظف القطاع الخاص لدعم المواطن: اضافة اعلان



حصول الابن على وظيفة:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم .. أنا موظف قطاع خاص أقدر أسجل في حساب المواطن أو لا؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام .. بإمكانك التسجيل حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم ، نسعد بخدمتك ".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن تأثر دعم المواطن، في حالة حصول الابن على وظيفة.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) الى "موظف حكومي/ خاص "(حسب المصدر) و حفظ البيانات".