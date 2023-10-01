الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن موظف بالقطاع الخاص، ومدى أحقيته في استحقاق دعم المواطن:

استحقاق موظف القطاع الخاص لدعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم .. أنا موظف قطاع خاص أقدر أسجل في حساب المواطن أو لا؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام .. بإمكانك التسجيل حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم ، نسعد بخدمتك ".

حصول الابن على وظيفة:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن تأثر دعم المواطن، في حالة حصول الابن على وظيفة.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) الى "موظف حكومي/ خاص "(حسب المصدر) و حفظ البيانات".

اقرأ أيضا

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
6:24 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة.. 3 شروط للتقديم

90-9-9
3:56 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للعام 1445هـ

وزارة التجارة
2:22 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التجارة تحذّر من مواقع وهمية وأشخاص يحتالون على المستهلكين

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية

3 حالات لتوقف صرف الدعم السكني

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

"الصحة" تحدد كيفية منح الإجازة المرضية

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

حساب المواطن 7:11 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مطلقة وأكبر أولادها في عمر 13 عاما.. كيف يمكنها التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن 5:20 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي

حساب المواطن 10:04 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

هل تتسبب "وثيقة العمل الحر"في وقف دعم المواطن؟

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
12:53 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

المركز السعودي لزراعة الأعضاء
9:26 م السبت، 30 سبتمبر 2023

المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعلن عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

الهيئة-الملكيّة-للجبيل
7:09 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

برنامج العمل عن بعد
5:14 م السبت، 30 سبتمبر 2023

لحملة مختلف المؤهلات.. فرص عمل عبر برنامج العمل عن بُعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إيمانويل ماكرون
6:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

منصة مساند
6:08 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟

ابن عثيمين
5:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل السجود أثناء تلاوة سورة "ص" يبطل الفريضة.. بماذا أجاب بن باز وابن عثيمين؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:51 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التأمينات توضح آلية الاستبعاد وعلاقتها بصاحب العمل

حساب المواطن
5:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟

أخبار السعودية
4:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن