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موظفة مستقلة تريد تسجيل أمها المتزوجة في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع تساؤل من مواطنة تريد الاستفسار عن كيفية تسجيل أمها المتزوجة معها، لأجل استحقاق الدعم.

تسجيل الأم المتزوجة مع الابنة:

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وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه:"أنا موظفة مستقلة، هل ممكن أسجل أمي المتزوجة تابعة معي؟".

وجاء الرد عليها من خدمة المستفيدين  :" في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوجة " يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة (الزوج)".

إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:



وفي رد آخر تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم. 

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين  يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".

وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".

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