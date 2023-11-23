مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس تعليم تبوك

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل. اضافة اعلان

وحددت الإدارة، تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 12 /5/ 1445هـ، الموافق 2023/11/23.

الاصطفاف الصباحي:

يبدأ عند الساعة الـ 07:45 صباحًا

الحصة الأولى

تبدأ عند الساعة الـ 08:00 صباحًا.

وتختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.



الفصل الدراسي الثاني



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر أبريل.وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.