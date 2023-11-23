مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس تعليم تبوك

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وحددت الإدارة، تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 12 /5/ 1445هـ، الموافق 2023/11/23.
الاصطفاف الصباحي:
يبدأ عند الساعة الـ 07:45 صباحًا
الحصة الأولى
تبدأ عند الساعة الـ 08:00 صباحًا.
وتختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.
مع بداية #الفصل_الدراسي_الثاني— إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) November 23, 2023
الأحد الموافق 12-5-1445
يبدأ #الدوام_الشتوي في جميع مدارس #تعليم_تبوك كالتالي:
- الاصطفاف الصباحي :
7.45 صباحاً
- بداية الحصة الأولى :
8.00 صباحاً pic.twitter.com/YeJEtOV2w5
الفصل الدراسي الثانيويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.
ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.
وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر أبريل.
وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.