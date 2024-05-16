الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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من الأحد المقبل .. توفر وظائف مدنية لحملة البكالوريوس والماجستير بالأمن العام

الامن العام
الأمن العام
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام توافر وظائف في تخصصات:
-مصمم نظم أول.
- مصمم نظم.
- محقق مالي مساعد.
وأوضح أن الوظائف مشمولة  بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد لحملة البكالوريوس والماجستير، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.اضافة اعلان
ودعت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام الراغبين في التقديم على الوظائف إلى الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، خلال الفترة من يوم الأحد (19 مايو 2024م) حتى الخميس (23 مايو 2024م).

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