منها وجود 100 نخلة.. شروط استقدام العمالة الزراعية لمزارع النخيل

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تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع أدلة تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.

وتمكين من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مربي الماشية. اضافة اعلان





شروط منح المشاريع الزراعية خدمات العمالة



واشترطت الوزارة للاستفادة من خدمات العمالة الشروط التالية:

- ألا يقل عمر المستفيد عن 18عامًا.

- توفر شهادة سجل زراعي.

- فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.





100 نخلة تمنح المستفيد عاملاً زراعيًا



ربط الاستقدام في الثروة النباتية بالمساحات المزروعة



شروط وإجراءات المنح



وحددت الوزارة وجود 100 نخلة عند رفع الطلب لمنح المستفيد عاملاً زراعيًا واحدًا، بينما يمنح المستفيد 4 عمال 3 منهم عمال زراعيون وسائق زراعي، حال رفع الطلب لـ 300 نخلة.ويمنح المستفيد عند ترقية النشاط عاملاً زراعيًا فقط، فضلا عن ضرورة ألا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة.جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة "استطلاع"، بهدف تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية للحصول على القوى العمالية.وربطت الوزارة عمليات الاستقدام فيما يتعلق بكافة أنشطة الثروة النباتية، بالمساحة المزروعة بحد أدنى 1000 دونم، على أن يمنح المستفيد محاسبًا واحدًا، ما لم يرد خلاف ذلك في ضوابط النشاط.ويمكن منح المستفيد في حال تنوع الأنشطة الزراعية في المزرعة وتخطي عدد العمالة 10 عمال، ميكانيكيًا كهربائيًا، وميكانيكي معدات زراعية، وسائقًا زراعيًا بواقع عامل واحد لكل مهنة.ويمنح المستفيد في الزراعة المائية، وزراعة الزهور، والزراعة العضوية (في البيوت المحمية أو خارجها) عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% من العدد المخصص للزراعة التقليدية.01 ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عاما.02 توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).03 فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.