الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها وجود 100 نخلة.. شروط استقدام العمالة الزراعية لمزارع النخيل

زراعة النخيل1
العمالة الزراعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع أدلة تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.

وتمكين من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مربي الماشية.اضافة اعلان

شروط منح المشاريع الزراعية خدمات العمالة

واشترطت الوزارة للاستفادة من خدمات العمالة الشروط التالية:

- ألا يقل عمر المستفيد عن 18عامًا.

- توفر شهادة سجل زراعي.

- فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

100 نخلة تمنح المستفيد عاملاً زراعيًا

وحددت الوزارة وجود 100 نخلة عند رفع الطلب لمنح المستفيد عاملاً زراعيًا واحدًا، بينما يمنح المستفيد 4 عمال 3 منهم عمال زراعيون وسائق زراعي، حال رفع الطلب لـ 300 نخلة.
ويمنح المستفيد عند ترقية النشاط عاملاً زراعيًا فقط، فضلا عن ضرورة ألا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة.
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة "استطلاع"، بهدف تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية للحصول على القوى العمالية.

ربط الاستقدام في الثروة النباتية بالمساحات المزروعة

وربطت الوزارة عمليات الاستقدام فيما يتعلق بكافة أنشطة الثروة النباتية، بالمساحة المزروعة بحد أدنى 1000 دونم، على أن يمنح المستفيد محاسبًا واحدًا، ما لم يرد خلاف ذلك في ضوابط النشاط.
ويمكن منح المستفيد في حال تنوع الأنشطة الزراعية في المزرعة وتخطي عدد العمالة 10 عمال، ميكانيكيًا كهربائيًا، وميكانيكي معدات زراعية، وسائقًا زراعيًا بواقع عامل واحد لكل مهنة.
ويمنح المستفيد في الزراعة المائية، وزراعة الزهور، والزراعة العضوية (في البيوت المحمية أو خارجها) عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% من العدد المخصص للزراعة التقليدية.

شروط وإجراءات المنح

01 ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عاما.
02 توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).
03 فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في مختلف التخصصات

طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

تعرف على الوظائف المتاحة في المركز الوطني للأرصاد وطريقة التقديم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

منصة قوى
4:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

الضمان الاجتماعي
4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

حساب المواطن
3:50 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل المبتعثون يشملهم حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

مجلس الضمان الصحي
3:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

الضمان الصحي يغطي علاج الأسنان في هاتين الحالتين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

فصول فارغة
9:12 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اليوم

ليس لها مقر إقليمي في المملكة
9:06 ص الخميس، 04 يناير 2024

ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر في المملكة

ا
11:52 م الأربعاء، 03 يناير 2024

بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

GC52LULXIAA1Qce
8:23 ص الخميس، 04 يناير 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

أمطار المملكة
7:24 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني

المرور - الاشارة -- مخالفة
6:45 ص الخميس، 04 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور".. هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟