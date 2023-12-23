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منها الأمن السيبراني.. سيسكو تقدم دورات مجانية (عن بُعد) في هذه المجالات

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سيسكو
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أعلنت شركة سيسكو (Cisco) عبر موقعها الإلكتروني (أكاديمية سيسكو الافتراضية) عن تقديم دورات تدريبية مجانية (عن بُعد) بواقع (306 ساعات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الدورات:

1- مقدمة في الأمن السيبراني (6 ساعات).
2- مقدمة في إنترنت الأشياء (20 ساعة).
3- ريادة الأعمال (70 ساعة).
4- أساسيات البرمجة في بايثون (70 ساعة).
5- أساسيات نظام Linux (70 ساعة).
6- أساسيات الشبكات (70 ساعة).

التفاصيل:

1- دورات مجانية (عن بُعد).
2- أكثر من (300 ساعة تدريبية).

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط وتفاصيل البرنامج وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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