الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق العقود نظامياً

منصة مساند
منصة مساند
أ أ
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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.
وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:اضافة اعلان

خطوات توثيق العقود


1- اختر صفحة العقود
2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة
3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب
4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية
5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة قد أوضحت، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة.

تسليم الرواتب للعمالة


وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي
- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة
- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة
- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.

فترة التجربة للعمالة


كما حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

المسؤول عن العامل


وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".



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