منصة "بلّغ" تطارد تلاعب المماطلين وتوفر إثبات التبليغ تقنيًا

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توفر منصة «بلغ» خدمات التبليغات والإخطارات القانونية المعتمدة للمحاكم ومكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات والأفراد في الداخل، والتي يعول عليها أن تكون حجية إثبات. اضافة اعلان





خدمة "بلغ" مرخصة لإثبات وصول البلاغات الرسمية



إرسال ملفات ذات موثوقية عالية



توفر رقم هوية الشخص المراد تبليغه



إثبات التبليغ تقنيًا أمام المحاكم



وتتوفر الخدمة التي جرى الترخيص لها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الدخول إلى الحساب الشخصي لصاحب الطلب، ومن ثم تقديم بلاغ جديد، بعد تعبئة البيانات الخاصة بالبلاغ.وتتم عملية البلاغ من خلال الخطوات: انقر على إنشاء بلاغ جديد، رقم الهوية، أو السجل التجاري لمستقبل البلاغ، وكتابة نص المطالبة الخاصة بالبلاغ، وفقًا لـ "الوطن".وتتيح الخدمة إرفاق ملفات، عبر خيار توفر خدمة اختيار نص مفتوح، أو الاختيار من النماذج المقترحة وتعبئة الحقول الأساسية، ومن ثم سداد رسوم الخدمة.ويتم عقب ذلك إرسال البلاغ مباشرة عبر رسالة موثقة إلى مستقبل البلاغ على رقم هاتفه المحمول المقيد في مركز المعلومات الوطني.ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يتوفر لدى صاحب الطلب رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ولا يكتفى برقم الهاتف، أو رقم السجل التجاري للشركات، على أن يكون السجل التجاري سارياً.وكشف مصدر في المنصة أن خدمة «بلغ» تعد حجية وإثباتاً ولها قيمتها القانونية، بحيث لا يمكن للطرف الآخر «مستلم البلاغ» إنكار وصول البلاغ.وتوفر الخدمة إثبات التبليغ تقنياً، ويسهل للطرف الأول تقديمه حجية إثبات عند حدوث النزاعات والمطالبات أمام المحاكم.ويعد العاملون في مجال التجارة أكثر المستفيدين من الخدمة، فضلاً عن ذلك فإن مما يميز خدمات المنصة، هو أن الرسالة تصل إلى الطرف الثاني في حينه وبموثوقية عالية.