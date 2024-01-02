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منصة "بلّغ" تطارد تلاعب المماطلين وتوفر إثبات التبليغ تقنيًا

بلغ
منصة بلغ تساعد في تحقيق العدالة
أ أ
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توفر منصة «بلغ» خدمات التبليغات والإخطارات القانونية المعتمدة للمحاكم ومكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات والأفراد في الداخل، والتي يعول عليها أن تكون حجية إثبات.اضافة اعلان

خدمة "بلغ" مرخصة لإثبات وصول البلاغات الرسمية

وتتوفر الخدمة التي جرى الترخيص لها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الدخول إلى الحساب الشخصي لصاحب الطلب، ومن ثم تقديم بلاغ جديد، بعد تعبئة البيانات الخاصة بالبلاغ.
وتتم عملية البلاغ من خلال الخطوات: انقر على إنشاء بلاغ جديد، رقم الهوية، أو السجل التجاري لمستقبل البلاغ، وكتابة نص المطالبة الخاصة بالبلاغ، وفقًا لـ "الوطن".

إرسال ملفات ذات موثوقية عالية

وتتيح الخدمة إرفاق ملفات، عبر خيار توفر خدمة اختيار نص مفتوح، أو الاختيار من النماذج المقترحة وتعبئة الحقول الأساسية، ومن ثم سداد رسوم الخدمة.
ويتم عقب ذلك إرسال البلاغ مباشرة عبر رسالة موثقة إلى مستقبل البلاغ على رقم هاتفه المحمول المقيد في مركز المعلومات الوطني.

توفر رقم هوية الشخص المراد تبليغه

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يتوفر لدى صاحب الطلب رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ولا يكتفى برقم الهاتف، أو رقم السجل التجاري للشركات، على أن يكون السجل التجاري سارياً.
وكشف مصدر في المنصة أن خدمة «بلغ» تعد حجية وإثباتاً ولها قيمتها القانونية، بحيث لا يمكن للطرف الآخر «مستلم البلاغ» إنكار وصول البلاغ.

إثبات التبليغ تقنيًا أمام المحاكم

وتوفر الخدمة إثبات التبليغ تقنياً، ويسهل للطرف الأول تقديمه حجية إثبات عند حدوث النزاعات والمطالبات أمام المحاكم.
ويعد العاملون في مجال التجارة أكثر المستفيدين من الخدمة، فضلاً عن ذلك فإن مما يميز خدمات المنصة، هو أن الرسالة تصل إلى الطرف الثاني في حينه وبموثوقية عالية.

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