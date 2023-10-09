منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي.
جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن إعفاء مستفيدي الضمان من المبلغ المدفوع عن أول طلب.
إعفاء مستفيدي الضمان
وأجابت منصة إحكام بقولها: "إنه يتم إعفاء مستفيدي الضمان الإجتماعي من المقابل المالي عن أول طلب تم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية، دمت بخير
وفي وقت سابق، حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، ضوابط استرداد المبالغ المدفوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
استرداد المبالغ لمستفيدي الضمان
وقالت منصة إحكام، في ردها على سؤال بهذا الشأن: "نأمل منك إرسال ما يثبت تسجيلكم بالضمان الاجتماعي وإضافة طلب استرداد المبلغ على البريد الإلكتروني [email protected]، وسيتم النظر في طلبك وإعادة المقابل المالي، نسعد بتواصلك".
وفي وقت سابقـ أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أنه في حال عدم الرد على الإفادة لا يُلغى الطلب.
وأضافت منصة إحكام، في رد على سؤال: " في حال عدم الرد على الإفادة خلال المدة المحددة هي يتم إلغاء طلب التملك؟ "، أنه سيتم النظر في الطلب وفقا للمستندات والمعلومات المتوفرة التي قدمها صاحب الطلب.
كذلك دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.
تحديث عناوين الاتصال
ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات.
ودعت الأمانة جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .