الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

منصة إحكام
منصة إحكام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
 أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي.
جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن إعفاء مستفيدي الضمان من المبلغ المدفوع عن أول طلب.اضافة اعلان

إعفاء مستفيدي الضمان


وأجابت منصة إحكام بقولها: "إنه يتم إعفاء مستفيدي الضمان الإجتماعي من المقابل المالي عن أول طلب تم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية، دمت بخير

وفي وقت سابق، حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، ضوابط استرداد المبالغ المدفوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

استرداد المبالغ لمستفيدي الضمان


وقالت منصة إحكام، في ردها على سؤال بهذا الشأن: "نأمل منك إرسال ما يثبت تسجيلكم بالضمان الاجتماعي وإضافة طلب استرداد المبلغ على البريد الإلكتروني [email protected]، وسيتم النظر في طلبك وإعادة المقابل المالي، نسعد بتواصلك".

وفي وقت سابقـ أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أنه في حال عدم الرد على الإفادة لا يُلغى الطلب.

وأضافت منصة إحكام، في رد على سؤال: " في حال عدم الرد على الإفادة خلال المدة المحددة هي يتم إلغاء طلب التملك؟ "، أنه سيتم النظر في الطلب وفقا للمستندات والمعلومات المتوفرة التي قدمها صاحب الطلب.

كذلك دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.

تحديث عناوين الاتصال


ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات.
ودعت الأمانة جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .

 

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
10:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تفاصيل خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

حساب المواطن
9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

منصة مساند
7:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مساند يوضح طريقة الحصول على عقد التوسط والقياسي

فرص وظائف
7:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معهد الإدارة العامة يعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة

اقرأ أيضا

5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

الضمان الاجتماعي المطور 3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

الضمان الاجتماعي 12:52 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان ممن لديه خادمة

منصة إحكام 6:47 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

لمستفيدي الضمان.. ضوابط استرداد المبالغ المدفوعة عبر منصة إحكام

اقرأ أيضا

F7-94NoXAAALgSc
2:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

أهم 10
8:56 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أهم 10.. وفاة الأمير محمد بن سعد وانقلاب حافلة تقل معلمات وطالبات

قصة سجين
7:44 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سجين يروي قصة مؤثرة : " شلة المخدرات دمرتني وأصبحت بلا هوية أو قيمة"

وزارة التجارة
7:26 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أبرزها توفير فرص عمل .. 6 مزايا لخدمات الدعم التجارية

1ش1ش-1696849174239_large
6:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

الشاب
6:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الله يديم أوطانا".. مبتعث يكشف حقائق صادمة عن عمليات السطو في أمريكا