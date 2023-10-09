منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

أ أ

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي.

جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن إعفاء مستفيدي الضمان من المبلغ المدفوع عن أول طلب. اضافة اعلان





إعفاء مستفيدي الضمان



استرداد المبالغ لمستفيدي الضمان



تحديث عناوين الاتصال

