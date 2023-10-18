مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التسجيل في (برنامج
تهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف.
وأوضحت أن البرنامج متاح لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم.
* التخصصات المطلوبة:- خدمة عملاء
- إدارة مكتبية
- الموارد البشرية
- السكرتارية التنفيذية
الشروط:
- التفرغ التام.
- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة هجرية.
- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).
* المميزات:
- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.
- رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد إجتياز البرنامج.
- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.
- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.