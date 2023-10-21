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صحيفة تواصل الالكترونية

مكافأة 4000 ريال.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فتح باب التدريب والتوظيف

معهد الرياض للتقنية
معهد الرياض للتقنية
أ أ
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أعلن معهد الرياض للتقنية عن بدء التقديم في الفصل التدريبي الثاني في (دبلوم الالكتروميكانيكا) مع (توظيف مباشر) و (مكافأة 4000 ريال) لخريجي الثانوية العامة، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

التفاصيل:


 مكافأة شهرية (4,000 ريال) أثناء التدريب.
 توظيف مباشر.
 تأمين طبي.
 تسجيل بالتأمينات الاجتماعية.

الشروط:


 سعودي الجنسية.
 حاصل على الثانوية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 70٪.
 أن لا تقل درجة القدرات عن 70 درجة.
 أن لا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة.
 أن لا يكون موظف بالقطاع العام ولا الخاص.
 اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:
أوضح المعهد أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/04/27هـ الموافق 2023/11/11م.
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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