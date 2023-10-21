مكافأة 4000 ريال.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فتح باب التدريب والتوظيف

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أعلن معهد الرياض للتقنية عن بدء التقديم في الفصل التدريبي الثاني في (دبلوم الالكتروميكانيكا) مع (توظيف مباشر) و (مكافأة 4000 ريال) لخريجي الثانوية العامة، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





التفاصيل:



الشروط:

