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مكافأة ومزايا تنافسية.. تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري بأكاديمية الصناعات العسكرية

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الأكاديمية السعودية للصناعات العسكرية
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أعلنت أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

برامج التدريب المبتدئ بالتوظيف الفوري

1 - دبلوم الميكانيكية في الدفاع.
2 - دبلوم الالكترونيات في الدفاع.
3 - دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع.
4 - دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع.

شروط برامج التدريب أكاديمية الصناعات العسكرية


- اجتياز المسح الأمني.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن تكون درجة القياس 75% كحد أدنى.
- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.
- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا "يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي".
- ألا يكون المتقدم تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت "توطين".

مزايا برامج التدريب بأكاديمية الصناعات العسكرية

1 - مكافأة شهرية.
2 - برنامج دبلوم معتمد.
3 - تدريب باللغة الإنجليزية.
4 - تأمين طبي خلال فترة التدريب.
5 - التسجيل في التأمينات الأجتماعية خلال فترة التدريب.

مدة التدريب بأكاديمية الصناعات العسكرية

- المدة 27 شهراً مقسمة إلى ثلاث فصول تدريبية في العام الدراسي.

ملاحظة:

- يتم تحديد حالة القبول بعد اجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية.
- سنعتذر عن النظر في الطلبات غير المكتملة بعد مضي 48 ساعة من التسجيل.

طريقة التقديم ببرامج أكاديمية الصناعات العسكرية

بدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/6/12هـ من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/7/5هـ.


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