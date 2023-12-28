مكافأة ومزايا تنافسية.. تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري بأكاديمية الصناعات العسكرية

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أعلنت
أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ
بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:
برامج
التدريب المبتدئ بالتوظيف الفوري1 -
دبلوم الميكانيكية في الدفاع.
2 - دبلوم الالكترونيات في الدفاع.
3 - دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع.
4 - دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع.
شروط
برامج التدريب أكاديمية الصناعات العسكرية
- اجتياز المسح الأمني.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن تكون درجة القياس 75% كحد أدنى.
- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.
- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا "يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي".
- ألا يكون المتقدم تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت "توطين".
مزايا
برامج التدريب بأكاديمية الصناعات العسكرية1 -
مكافأة شهرية.
2 - برنامج دبلوم معتمد.
3 - تدريب باللغة الإنجليزية.
4 - تأمين طبي خلال فترة التدريب.
5 - التسجيل في التأمينات الأجتماعية خلال فترة التدريب.
مدة
التدريب بأكاديمية الصناعات العسكرية-
المدة 27 شهراً مقسمة إلى ثلاث فصول تدريبية في العام الدراسي.
ملاحظة:-
يتم تحديد حالة القبول بعد اجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية.
- سنعتذر عن النظر في الطلبات غير المكتملة بعد مضي 48 ساعة من التسجيل.