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مكافأة مالية 3000 ريال.. فتح باب التقديم في مركز الملك عبدالله المالي

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مركز الملك عبدالله المالي
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أعلن مركز الملك عبدالله المالي، عن طرح فرص عمل لحملة البكالوريوس في كافة التخصصات، عبر برنامج التدريب على رأس العمل مع شهادة خبرة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- كافة التخصصات مطلوبة
- لا يشترط تخصص محدد

الشروط

1 - حديث التخرج.
2 - لا يشترط الخبرة.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).
يفضل من لديهم المهارات التالية:
- العمل بروح الفريق الواحد.
- مهارات في حل المشاكل.
- إتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية والعربية.

المميزات

1 - يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
2 - يحصل المتدرب "خلال فترة التدريب" على حقائب تدريبية إلكترونية.
3 - يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
5 - تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
6 - يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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