مكافأة مالية 3000 ريال.. فتح باب التقديم في مركز الملك عبدالله المالي

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أعلن مركز الملك عبدالله المالي، عن طرح فرص عمل لحملة البكالوريوس في كافة التخصصات، عبر برنامج التدريب على رأس العمل مع شهادة خبرة معتمدة على النحو التالي:





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