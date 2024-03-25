مكافأة مالية 3000 ريال.. فتح باب التقديم في مركز الملك عبدالله المالي

أ أ
أعلن
مركز الملك عبدالله المالي، عن طرح فرص عمل لحملة البكالوريوس في كافة التخصصات،
عبر برنامج التدريب على رأس العمل مع شهادة خبرة معتمدة على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة-
كافة التخصصات مطلوبة
- لا يشترط تخصص محدد
الشروط1 -
حديث التخرج.
2 - لا يشترط الخبرة.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).
يفضل من لديهم المهارات التالية:
- العمل بروح الفريق الواحد.
- مهارات في حل المشاكل.
- إتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية والعربية.
المميزات1 -
يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
2 - يحصل المتدرب "خلال فترة التدريب" على حقائب تدريبية إلكترونية.
3 - يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
5 - تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
6 - يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.