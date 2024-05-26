الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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مكافأة شهرية وتأمين.. التأمينات تبدأ برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
التأمينات الأجتماعية
أ أ
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أعلنت التأمينات الاجتماعية عن برنامج تدريب وتوظيف لخريجي جامعة الملك فهد للبترول.

ويستقطب التدريب أفضل المواهب من جامعات مختلفة لعزيز مهاراتهم من خلال التدويـر الوظيفي في إدارات المؤسسة، وتدريبهم في برامج تدريبية متعددة على النحو التالي:

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مسارات برنامج التأمينات في التدريب والتوظيف

- التأمين
- إدارة أعمال
- إدارة مخاطر
- علوم الحاسب
- إدارة العمليات
- إدارة الجودة
- هندسة صناعية
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- نظـم المعلومات
- الأمن السيبراني
- العلوم الاكتوارية
- إدارة نظم المعلومات
- هندسة برمجيات الحاسب.

مميزات البرنامج

1 - مكافأة شهرية.
2 - تأمين طبي VIP.
3 - برامج تدريبية مكثفة.
4 - بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
5 - التوظيف عند اجتياز البرنامج بنجاح.
6 - التطويـر الشخصي والمهني واكتساب خبرات مميزة.
7 - تدوير داخلي في إدارات المؤسسة وخارجي لدى أحد الجهات الرائدة.

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون من حديثي التخرج لعام 2024- 2023م
- يتاح التقديم لخريجي درجة البكالوريـــوس في التخصصات المستهدفة ضمـن البرنامج للعام
أن يكون المعدل الأكاديمي للمتقدم لا يقل عن: أو4/3.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).



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