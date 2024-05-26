مكافأة شهرية وتأمين.. التأمينات تبدأ برنامج تدريب وتوظيف بمختلف التخصصات

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أعلنت التأمينات الاجتماعية عن برنامج تدريب وتوظيف لخريجي جامعة الملك فهد للبترول.

ويستقطب التدريب أفضل المواهب من جامعات مختلفة لعزيز مهاراتهم من خلال التدويـر الوظيفي في إدارات المؤسسة، وتدريبهم في برامج تدريبية متعددة على النحو التالي:





مسارات برنامج التأمينات في التدريب والتوظيف



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