مكافأة شهرية.. رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

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كشفت أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

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رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية



شروط التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية



مزايا البرنامج المبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية



مدة التدريب



رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

