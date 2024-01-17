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مكافأة شهرية.. رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

أكاديمية الصناعات العسكرية
الأكاديمية السعودية للصناعات العسكرية
أ أ
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كشفت أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

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رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية


البرامج:
1 - دبلوم الميكانيكية في الدفاع.
2 - دبلوم الالكترونيات في الدفاع.
3 - دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع.
4 - دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع.


شروط التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

- اجتياز المسح الأمني.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن تكون درجة القياس 75% كحد أدنى.
- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.
- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.
- أن يكون المتقدم لائقا طبيا "يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي".
- ألا يكون المتقدم تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت "توطين".


مزايا البرنامج المبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

1 - مكافأة شهرية.
2 - برنامج دبلوم معتمد.
3 - تدريب باللغة الإنجليزية.
4 - تأمين طبي خلال فترة التدريب.
5 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب.

مدة التدريب

6 - المدة 27 شهرًا مقسمة إلى ثلاث فصول تدريبية في العام الدراسي.
ملاحظة:
- يتم تحديد حالة القبول بعد اجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية.
- سنعتذر عن النظر في الطلبات غير المكتملة بعد مضي 48 ساعة من التسجيل.

رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

بدأ التقديم يوم الاثنين 1445/6/12هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم الأربعاء 1445/7/5هـ.


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