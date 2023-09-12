مكافأة شهرية .. التدريب التقني يفتح التسجيل في برنامج مكثف لمدة 18 أسبوعا

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم عبر بوابة قبولي لبرنامج "اللغة الإنجليزية" لخريجي مرحلة الدبلوم من الكليات التقنية. اضافة اعلان

وسيكون التدريب لمدة 18 اسبوع "عن بُعد" خلال الفترة الصباحية أو المسائية مع مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات.





الفئة المستهدفة:

الشروط



طريقة التقديم: