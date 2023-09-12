مكافأة شهرية .. التدريب التقني يفتح التسجيل في برنامج مكثف لمدة 18 أسبوعا

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب
التقديم عبر بوابة قبولي لبرنامج "اللغة الإنجليزية" لخريجي مرحلة
الدبلوم من الكليات التقنية.
وسيكون التدريب لمدة 18 اسبوع "عن بُعد" خلال الفترة الصباحية أو المسائية مع مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات.
الفئة المستهدفة:
- خريجي وخريجات الكليات التقنية
الشروط
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكةأن يكون لائقاً طبياً
- أن يكون خريج دبلوم الكلية التقنية فقط -
- ألا يكون خريجاً أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه
- يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
- ألا يكون قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من ----- تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل
- ألا يكون مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد 1445/2/25هـ من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/2/28هـ