مكافأة شهرية.. "الأوقاف" تعلن عن برنامج تمهير للتدريب في هذه التخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة البكالوريوس في التخصصات الهندسية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، مع مكافأة شهرية على النحو التالي: اضافة اعلان





* التخصصات المطلوبة بهيئة الأوقاف



* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير)



* مزايا برنامج (تمهير)



* طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة



- التخصصات الهندسية.1 - لا يشترط الخبرة.2 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.4 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.5 - حاصل على البكالوريوس في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها.6 - ان يكون المعدل التراكمي أعلى من (3.5 من 5) او (2.8 من 4).7 - أن لا يكون المتقدم مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أي وظيفة خلال الستة أشهر الماضية.8 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.التقديم متاح حاليًا من خلال زيارة هذا الرابط ( اضغط هنا ).الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

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