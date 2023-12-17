الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مكافأة شهرية.. "الأوقاف" تعلن عن برنامج تمهير للتدريب في هذه التخصصات

images
الهيئة العامة للأوقاف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة البكالوريوس في التخصصات الهندسية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، مع مكافأة شهرية على النحو التالي:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة بهيئة الأوقاف

 - التخصصات الهندسية.

* الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير)

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
5 - حاصل على البكالوريوس في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها.
6 - ان يكون المعدل التراكمي أعلى من (3.5 من 5) او (2.8 من 4).
7 - أن لا يكون المتقدم مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أي وظيفة خلال الستة أشهر الماضية.
8 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).


* مزايا برنامج (تمهير)

- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

* طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

 

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

بـ10 شروط.. جامعة حائل تفتح التقديم لشغل وظائفه أكاديمية في مختلف التخصصات

مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة

عاجل.. أنا طالبة وعمري 25 عامًا.. هل يشملني الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هدف 8:35 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة

716 9:26 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

حتى السبت.. معهد الإدارة العامة يفتح التقديم على برامج اللغة الإنجليزية لهؤلاء

فرص وظائف 11:21 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"التدريب التقني" تُوفر أكثر من 80 ألف فرصة وظيفية لخريجيها خلال 9 أشهر

هيئة الهلال الأحمر السعودي 6:43 م السبت، 09 ديسمبر 2023

هيئة الهلال الأحمر تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير بمكافأة شهرية

اقرأ أيضا

ساند
5:47 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات تكشف عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

حساب المواطن
4:42 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
12:03 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. هل وجود دخل من "حافز" يؤثر على دعم حساب المواطن؟

غازكو
11:10 م السبت، 16 ديسمبر 2023

راتب 8 آلاف ريال.. وظائف بشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

واتساب
12:48 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

مدرستي
11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

56فغاال
10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات