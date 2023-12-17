مكافأة شهرية.. "الأوقاف" تعلن عن برنامج تمهير للتدريب في هذه التخصصات

أ أ
أعلنت
الهيئة العامة للأوقاف، عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة البكالوريوس في التخصصات
الهندسية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل، مع مكافأة شهرية على النحو التالي:
* التخصصات
المطلوبة بهيئة الأوقاف - التخصصات الهندسية.
* الشروط
العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير)1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
5 - حاصل على البكالوريوس في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها.
6 - ان يكون المعدل التراكمي أعلى من (3.5 من 5) او (2.8 من 4).
7 - أن لا يكون المتقدم مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أي وظيفة خلال الستة أشهر الماضية.
8 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
* مزايا
برنامج (تمهير)-
يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- يسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.
* طريقة
التقديم التقديم متاح حاليًا من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الهيئةالهيئة
العامة للأوقاف هي هيئة حكومية أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى
1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)