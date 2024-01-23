مكافآت ورواتب وتأمين.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية

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أعلن
مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة "FHM" عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ
بالتوظيف في الدمام، على النحو التالي:
الإعلان
عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانويةالشروط:
1 - أن يكون المتقدم مواطنًا أو إبناً لأم سعودية.
2 - أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
3 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
5 - أن لا يكون طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية.
6 - أن يكون المتقدم باحث عن العمل ولا يعمل حالياً لدى أي جهة.
المزايا:-
تأمين طبي.
- تدريب نوعي ومتطور.
- مكافأة مجزية (2000) خلال فترة التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب مجزي بعد التخرج).
- شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة باعتمادات محلية وعالمية.