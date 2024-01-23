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مكافآت ورواتب وتأمين.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية

رواتب - راتب - ريال - وظائف
مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة
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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة "FHM" عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الدمام، على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية

الشروط:
1 - أن يكون المتقدم مواطنًا أو إبناً لأم سعودية.
2 - أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
3 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
5 - أن لا يكون طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية.
6 - أن يكون المتقدم باحث عن العمل ولا يعمل حالياً لدى أي جهة.

المزايا:

- تأمين طبي.
- تدريب نوعي ومتطور.
- مكافأة مجزية (2000) خلال فترة التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب مجزي بعد التخرج).
- شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة باعتمادات محلية وعالمية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة نموذج الطلب على هذا الرابط (إضغط هنا).

نبذة عن المركز:

ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) هو مركز تدريب مستقل غير ربحي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) والهيئة السعودية للسياحة والتراث (SCTH) وشركة أرامكو السعودية (Aramco).

نبذة عن البرنامج:

وبرنامج دبلوم الضيافة المبتدئ بالتوظيف معتمد دوليًا ومحليًا، مصمم لتطوير المهارات الأساسية للمتدربين للعمل بشغف في إدارة عمليات الضيافة بدءاً من فنون الطهي وعبر خدمات الطعام والمشروبات من خلال معايير علمية وعالمية.


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