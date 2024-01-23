مكافآت ورواتب وتأمين.. الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية

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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة "FHM" عن بدء التسجيل في الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الدمام، على النحو التالي: اضافة اعلان



الإعلان عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية





المزايا:



طريقة التقديم:



نبذة عن المركز:



نبذة عن البرنامج:

