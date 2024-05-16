الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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مكافآت ورواتب عالية.. بدء التقديم في برنامج تدريب وتوظيف الخريجين بالمعهد الوطني

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المعهد الوطني للتدريب الصناعي
أ أ
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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي، عن فتح باب التقديم في برنامج "التدريب المنتهي بالتوظيف"، في الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العام 2024م لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط المطلوبة

1 - اجتياز الفحص الطبي.
2 - العمر من 18 إلى 24 سنة.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
5 - أن لا يقل المعدل في شهادة الثانوية العامة عن 75%.
6 - إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن (65%).
7 - أن لا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص.
8 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس "جميع التخصصات مطلوبة".


مزايا البرنامج

- تأمين طبي.
- شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.
- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
- رواتب ومزايا تنافسية بعد البرنامج.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- توظيف فوري بعد اجتياز البرنامج.

تفاصيل عن البرنامج

- مدة التدريب: "9 أشهر - 24 شهرًا".
- الفئة المستهدفة: خريجو الثانوية العامة فأعلى.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا)

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