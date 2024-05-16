مكافآت ورواتب عالية.. بدء التقديم في برنامج تدريب وتوظيف الخريجين بالمعهد الوطني

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي، عن فتح باب التقديم في برنامج "التدريب المنتهي بالتوظيف"، في الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العام 2024م لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





الشروط المطلوبة



1 - اجتياز الفحص الطبي.2 - العمر من 18 إلى 24 سنة.3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.4 - لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.5 - أن لا يقل المعدل في شهادة الثانوية العامة عن 75%.6 - إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة بنسبة لا تقل عن (65%).7 - أن لا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص.8 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس "جميع التخصصات مطلوبة".





مزايا البرنامج



تفاصيل عن البرنامج



طريقة التقديم

