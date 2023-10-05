مكافآت شهرية.. "الوطني للموارد الحكومية" يفتح التقديم في التدريب التعاوني

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرياض "مركز حكومي"، عن فتح باب التقديم في برنامج "التدريب التعاوني" لطلاب البكالوريوس المقبلين على التخرج في كافة التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





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