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صحيفة تواصل الالكترونية

مكافآت شهرية.. "الوطني للموارد الحكومية" يفتح التقديم في التدريب التعاوني

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المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرياض "مركز حكومي"، عن فتح باب التقديم في برنامج "التدريب التعاوني" لطلاب البكالوريوس المقبلين على التخرج في كافة التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- كافة التخصصات مطلوبة.

المتطلبات

- مدة البرنامج 6 أشهر.
- اجتياز المقابلة الشخصية
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إكمال جميع الكورسات التدريبية خلال البرنامج.
- معدل تراكمي لا يقل عن "2.5 من 4" أو "3.5 من 5".
- تدريب بدوام كامل "8 ساعات يومياً وخمس أيام بالأسبوع".

المزايا

- مكافأة شهرية.
- تدريب وظيفي.
- شهادة اجتياز.

ملاحظة

يجب توضيح المعدل التراكمي لآخر فصل في السيرة الذاتية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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