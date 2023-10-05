مكافآت شهرية.. "الوطني للموارد الحكومية" يفتح التقديم في التدريب التعاوني

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرياض "مركز
حكومي"، عن فتح باب التقديم في برنامج "التدريب التعاوني" لطلاب البكالوريوس
المقبلين على التخرج في كافة التخصصات على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة- كافة التخصصات مطلوبة.
المتطلبات- مدة البرنامج 6 أشهر.
- اجتياز المقابلة الشخصية
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إكمال جميع الكورسات التدريبية خلال البرنامج.
- معدل تراكمي لا يقل عن "2.5 من 4" أو "3.5 من 5".
- تدريب بدوام كامل "8 ساعات يومياً وخمس أيام بالأسبوع".
المزايا- مكافأة شهرية.
- تدريب وظيفي.
- شهادة اجتياز.