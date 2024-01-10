مع بدء نزول دعم شهر يناير .. كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وكيف يتم احتسابه؟

أ أ

مع بدء نزول حساب المواطن، يكثر البحث عن المبلغ المستحق وكيف يتم احتسابه والآلية والطريقة التي يتم بها الأمر.



ويتساءل الكثيرون عن المبلغ الذي ينزل في حسابهم وكيف يتم احتسابه، وفيما يلي ما أوضحته الجهات المختصة في هذا الشأن. اضافة اعلان





كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يصرف حساب المواطن كل شهر؟





صرف الدعم الشهري:





قيمة استحقاق حساب المواطن



حددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقل أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:1-بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالا .2- أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالا.3= التابع الأقل من 18 عاما قيمة الدعم 215 ريالا.بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:أولًا يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن من هنا.2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيد مستقل أو حتى رب الأسرة.3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عام أو حتى أكثر من ذلك.4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين يقل عن 18 عام.5- اضغط على خانة الحساب.6- اطلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي هنا يحدث تقديم صرف الدعم.وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.وبدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب"."- حدد حالتك في الخيارات.