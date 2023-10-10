مع بدء الصرف.. تعرف على المعايير الجديدة لدعم حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم على ضوء التعديلات الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس الأول الأحد.

وجاء ذلك ردًا على العديد من التساؤلات والاستفسارات بخصوص التغيير في قيمة الدعم بعد بدء إيداع الدفعة 71- لشهر أكتوبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)".

وأضاف: "ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة (اضغط هنا)".

إيداع الدفعة 71

وبدأ، اليوم الثلاثاء، "حساب المواطن" في إيداع الدفعة الـ 71 – شهر أكتوبر، في حسابات المستفيدين.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال، لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.





تفاصيل الدفعة 71



تعديل ضوابط برنامج الدعم



-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.-10.7 مليون مستفيد وتابع.-75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وأعلن حساب المواطن أمس الأول الأحد عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به،

وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.





التعديلات الجديدة



وتتضمن التعديلات:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.