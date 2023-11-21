الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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معهد سرب يعلن عن بدء التقديم في قيادة قطار المشاعر المقدسة

قطار الحرمين 888
قطار المشاعر
أ أ
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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية (قيادة قطار المشاعر المقدسة) والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.
3- أن يكون العمر من 20 الى 26 عاماً.
4- مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4  في امتحان IELTS أو ما يعادله.
5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
6- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
7- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية والبريد الالكتروني بمواعيد اختبارات تحديد المستوى والقبول (بعد انتهاء الفرز).
8- في حال تم استدعاؤك لإختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:
- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
- أصل شهادة إجادة اللغة الإنجليزية لـ IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها في حال توفرها.

موقع التدريب والتوظيف:


- مكة المكرمة.
المزايا:
- مكافأة شهرية (3,000 ريال) خلال فترة التدريب.
- التوظيف في مهنة (قائد قطار) بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
- الحصول على كافة مزايا الموظف في التسجيل في التأمينات والتأمين الطبي.
 ملاحظة:
- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/07هـ الموافق 2023/11/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/05/18هـ الموافق 2023/12/02م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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