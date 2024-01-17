معهد الإدارة العامة يعلن عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد
الإدارة العامة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية (حضورياً، عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
برامج اللغة
الإنجليزية:1- برنامج اللغة
الإنجليزية العام (حضوري).
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج أوكسفورد.
– 5 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– أماكن التدريب: جدة، الدمام.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.
– تفاصيل: اضغط هنا
2- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج ناشيونال جيوغرافيك.
– 4 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– أماكن التدريب: الرياض (مركز اللغة الإنجليزية، الفرع النسوي)، جدة، أبها.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.
– تفاصيل: اضغط هنا
3- برنامج اللغة الإنجليزية عن بُعد.
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج أوكسفورد.
– 5 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– اختبار تحديد المستوى من 2024/03/03 إلى 2024/03/06م.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.
– تفاصيل: اضغط هنا