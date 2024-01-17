الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

معهد الإدارة العامة يعلن عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

معهد الإدارة العامة
معهد الإدارة العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن معهد الإدارة العامة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية (حضورياً، عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:اضافة اعلان

برامج اللغة الإنجليزية:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج أوكسفورد.
– 5 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– أماكن التدريب: جدة، الدمام.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.
– تفاصيل: اضغط هنا

2- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج ناشيونال جيوغرافيك.
– 4 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– أماكن التدريب: الرياض (مركز اللغة الإنجليزية، الفرع النسوي)، جدة، أبها.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.

– تفاصيل: اضغط هنا

3- برنامج اللغة الإنجليزية عن بُعد.
– اختبار تحديد المستوى.
– مناهج أوكسفورد.
– 5 مستويات دراسية.
– شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.
– 8 أسابيع لكل مستوى.
– اختبار تحديد المستوى من 2024/03/03 إلى 2024/03/06م.
– آخر موعد للتسجيل 2024/03/02م، بداية التنفيذ 2024/03/10م.
– تفاصيل: اضغط هنا

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. وظائف هندسية شاغرة في المنطقة الشرقية

حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

رابط التقديم.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 5:03 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. مطلقة ولديها أبناء.. هل يُشترط عقد إيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟

إيجار 11:00 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. احذر من دفع الإيجار نقدًا لهذا السبب

صندوق التنمية العقاري 3:00 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن نقل المديونية من بنك لآخر؟

سدايا 12:52 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

تدريب حضوري وعن بُعد.. هيئة البيانات "سدايا" تعلن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

اقرأ أيضا

حساب المواطن
1:14 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

وزارة التعليم1
12:34 م الأربعاء، 17 يناير 2024

تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

الهيئة العامة للإحصاء
12:32 م الأربعاء، 17 يناير 2024

انتهز الفرصة.. وظائف في "الإحصاء" بدوام كامل وجزئي لا تتطلب الخبرة

وزارة الطاقة
10:33 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2024-01-17 at 10.19.19 PM
11:26 م الأربعاء، 17 يناير 2024

مختص: التأمين على ذوي التوحد لا بد أن يزيد عن 50 ألف ريال سنويا

ت
11:14 م الأربعاء، 17 يناير 2024

شرطة المدينة المنورة: ضبط 4 مقيمين تحرشوا بآخر داخل محل تجاري (فيديو)

حساب مواطن
11:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تساؤلا.. هل تواجهك هذه المشكلة؟

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. وقف خط إنتاج مصنع سمك وأمطار لمدة يومين وتحذير من منتجات Foxit

سكني
9:10 م الأربعاء، 17 يناير 2024

شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية 1445

-الجوازات ..
9:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. "الجوازات" تجيب على 4 أسئلة ملحّة.. ماذا عن السائق الخاص وصلاحية جواز المقيم؟