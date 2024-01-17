معهد الإدارة العامة يعلن عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية (حضورياً، عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية: اضافة اعلان





برامج اللغة الإنجليزية:



طريقة التقديم:

