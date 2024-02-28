معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

أ أ

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاطلاع على سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 27 من نظام الضمان المطور.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية: (من هنا) بالدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق)، واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية".



يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية :

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك أهلاً بك فؤاديمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية،، شاكرين لك February 28, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي



الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

