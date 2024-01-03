معاملة شهادات التعليم الإلكتروني بموثوقية الاعتيادي في التوظيف

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منح مشروع لائحة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الشهادات الصادرة منه بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني نفس الموثوقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة لبرامج التعليم العادي. اضافة اعلان





التعليم الإلكتروني يتمتع بنفس موثوقية التعليم العادي



منع الجهات غير المرخصة من ممارسة نشاط التعليم



تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني



يحق للمرخص إلغاء الترخيص دون تضرر الدارسين



وأكد مشرع اللائحة على مساواة التعليم الإلكتروني بالاعتيادي في كل ما يتعلق بفرص التوظيف، وفرص إكمال الدراسة ومسمى الشهادة.ومنع مشروع لائحة المركز الوطني الأفراد من تقديم التدريب والتعليم بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة.ويضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في ذات المجال، وتلتزم الجهات بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري.ويحق للمركز، عند وجود مخالفة، منع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة.ويتم توجيه إنذار مكتوب عند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام اللائحة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، وتُمنح مهلة لا تزيد على (15) يوماً لتصحيح المخالفة.ويؤكد مشروع اللائحة، على أنه لا يجوز للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.يشار إلى أن مشروع لائحة التعليم الإلكتروني يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه.ويتولى المركز الوطني إصدار التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء ضوابط عدة، منها: أن تكون الجهات مخولة بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من الجهة المشرفة .ووفقاً للائحة، يحق للمرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز.ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه، وتلتزم الجهات المُرخص لها بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص.