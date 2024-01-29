مطلقة ولم تنجب كيف تحصل على الدعم السكني؟

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كشف برنامج سكني عن شروط حصول المطلقة على الدعم السكني؛ وأبرزها مرور عامين على الطلاق.

وردًا على استفسار لمطلقة لم تنجب حول إمكانية الاستفادة من الدعم السكني، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" : "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق". اضافة اعلان

وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (من هنا)".

حياك الله، بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://t.co/QnUfPdJboy January 28, 2024

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات



الوثائق المطلوبة للتقديم

