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مطلقة وأكبر أولادها في عمر 13 عاما.. كيف يمكنها التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مواطنة مطلقة وأكبر أولدها في عمر الـ 13 عاما، وكيفية التسجيل لأجل استحقاق الدعم.

مطلقة تريد التسجيل في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" أم مواطن مطلقة أكبر أولادها عمره 13 .. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن أرجو الإفادة؟".

وجاء الرد :"  في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: "http://urv.ca.gov.sa/urv .

تأثير حصول الابن على دعم المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار،  بشأن استمرار دعم المواطن حال حصول أحد الأبناء المستحقين للدعم على وظيفة.


وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "  لو سمحتوا  في حال أحد الأبناء توظف هل يتم إلغاء الاستحقاق وعدم صرف المستحقات للعائل؟ وفي حال ذلك كيف يتم تجنب صرف المنع ؟

وجاء الرد : " سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم".

وأضاف في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ) إلى "موظف حكومي/خاص" (حسب المصدر)، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة ( الإفصاح عن الدخل .

كما يتم اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) والضغط على "حفظ".

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