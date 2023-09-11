مطلقة وأكبر أولادها في عمر 13 عاما.. كيف يمكنها التسجيل في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مواطنة مطلقة وأكبر أولدها في عمر الـ 13 عاما، وكيفية التسجيل لأجل استحقاق الدعم.





مطلقة تريد التسجيل في حساب المواطن: اضافة اعلان



تأثير حصول الابن على دعم المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" أم مواطن مطلقة أكبر أولادها عمره 13 .. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن أرجو الإفادة؟".وجاء الرد :" في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: "http://urv.ca.gov.sa/urv .كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار، بشأن استمرار دعم المواطن حال حصول أحد الأبناء المستحقين للدعم على وظيفة.وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " لو سمحتوا في حال أحد الأبناء توظف هل يتم إلغاء الاستحقاق وعدم صرف المستحقات للعائل؟ وفي حال ذلك كيف يتم تجنب صرف المنع ؟وجاء الرد : " سيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم".وأضاف في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ) إلى "موظف حكومي/خاص" (حسب المصدر)، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة ( الإفصاح عن الدخل .كما يتم اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (حسب جهة المصدر) والضغط على "حفظ".