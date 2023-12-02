مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد

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أجاب حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لبرنامج "سكني" على استفسار إحدى المواطنات المطلقات عن طريقة حصولها على دعم سكني، مشيرة إلى أنها تريد سكن يحويها بالرياض كون أهلها خارج المدينة. اضافة اعلان





عامان على الطلاق:

شروط الحصول على الدعم السكني:

التسجيل في الدعم السكني: