مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

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نفى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة، وذلك بعد تداول حسابات في منصة "فيسبوك"، أن الحقائب المفقودة تباع بسعر 8 ريالات. اضافة اعلان





عدم وجود مكان لتخزين الحقائب





آلية التعامل مع الحقائب المفقودة





كود المعلومات والخدمات الأرضية



وبررت هذه الحسابات تدني سعر البيع، لعدم وجود مكان في المطار، وقد أرفقت رابطًا لمن يرغب في الحصول على هذه الحقائق.إلا أن المسؤولين في المطار أكدوا أن الرابط المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، إضافة إلى عدم مصداقية أي رابط بهذا الشأن، وفقًا لصحيفة "اليوم".وأوضح مطار الملك عبد العزيز خلال رده على استفسارات "اليوم"، عن طريق الرقم الموحد، أن آلية التعامل مع الحقائب المفقودة في المطار تتم بحسب العديد من الآليات.وأضاف: "إذا كان على الحقيبة كود المعلومات تنقل عن طريق الخدمات الأرضية، وإن لم يكن عليها معلومات فستكون داخل مكتب المفقودات بالمطار، بينما المفقودات الثمينة يتم الإبلاغ عنها".وأكد المسؤولون في المطار على أن المفقودات التي لا يوجد عليها معلومات، يتم إتلافيها بعد 14 يومًا.