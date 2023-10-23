الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نفى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة، وذلك بعد تداول حسابات في منصة "فيسبوك"، أن الحقائب المفقودة تباع بسعر 8 ريالات.اضافة اعلان


عدم وجود مكان لتخزين الحقائب

وبررت هذه الحسابات تدني سعر البيع، لعدم وجود مكان في المطار، وقد أرفقت رابطًا لمن يرغب في الحصول على هذه الحقائق.
إلا أن المسؤولين في المطار أكدوا أن الرابط المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، إضافة إلى عدم مصداقية أي رابط بهذا الشأن، وفقًا لصحيفة "اليوم".


آلية التعامل مع الحقائب المفقودة

وأوضح مطار الملك عبد العزيز خلال رده على استفسارات "اليوم"، عن طريق الرقم الموحد، أن آلية التعامل مع الحقائب المفقودة في المطار تتم بحسب العديد من الآليات.


كود المعلومات والخدمات الأرضية

وأضاف: "إذا كان على الحقيبة كود المعلومات تنقل عن طريق الخدمات الأرضية، وإن لم يكن عليها معلومات فستكون داخل مكتب المفقودات بالمطار، بينما المفقودات الثمينة يتم الإبلاغ عنها".
وأكد المسؤولون في المطار على أن المفقودات التي لا يوجد عليها معلومات، يتم إتلافيها بعد 14 يومًا.

اقرأ أيضا

المدفوعات
12:30 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الراتب - ريال 0 عملة
12:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

حساب المواطن
12:04 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

ابراج سكنية
12:02 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته في الضمان الاجتماعي؟

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

فرص وظائف
9:02 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

الخطوط الحديدية (سار) تعلن عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحديثي التخرج

وزارة الاقتصاد والتخطيط
8:28 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

وزير الاستثمار1
1:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي

الراتب - ريال 0 عملة
12:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

حساب المواطن
12:04 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
11:58 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق

كيف_تصبح_قوي_الشخصية
11:31 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أهمها الصدق.. 9 عوامل تجعلك تكتسب قوة الشخصية أمام الناس